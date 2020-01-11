Власти Абхазии заявили, что Хаджимба не покинет должность президента

СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба остается президентом Абхазии, несмотря на решение Верховного суда, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.
"На сегодняшний момент президент ни о какой отставке не говорит... Суд принял решение, решение суда надо исполнять, безусловно, но мы имеем право на апелляцию в коллегию Верховного суда. Там есть вопросы по принятию всех этих решений, по процедуре, по давлению на суд. Все эти моменты зафиксированы, наш представитель, наш юрист подал эти документы в Верховный суд", — заявил Барциц.
По его словам, сторонники Хаджимбы рассчитывают, что решение по апелляции состоится быстрее, чем повторные выборы президента.
В свою очередь, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что президент глава государства не собирается выполнять требования оппозиции. Он подчеркнул, что в законе не сказано, что Хаджимба обязан сложить с себя полнмочия.
"Он в стране и находится в резиденции президента Абхазии. В полной мере исполняет свои обязанности, руководит исполнительной властью", — заявил Бганба журналистам.
Протесты в Абхазии
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" — четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент Квициния получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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