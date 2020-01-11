Власти Абхазии заявили, что Хаджимба не покинет должность президента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме

СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба остается президентом Абхазии, несмотря на решение Верховного суда, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.

"На сегодняшний момент президент ни о какой отставке не говорит... Суд принял решение, решение суда надо исполнять, безусловно, но мы имеем право на апелляцию в коллегию Верховного суда. Там есть вопросы по принятию всех этих решений, по процедуре, по давлению на суд. Все эти моменты зафиксированы, наш представитель, наш юрист подал эти документы в Верховный суд", — заявил Барциц.

По его словам, сторонники Хаджимбы рассчитывают, что решение по апелляции состоится быстрее, чем повторные выборы президента.

Валерий Бганба заявил, что президент глава государства не собирается выполнять требования оппозиции. Он подчеркнул, что в законе не сказано, что Хаджимба обязан сложить с себя полнмочия. В свою очередь, премьер-министр Абхазиизаявил, что президент глава государства не собирается выполнять требования оппозиции. Он подчеркнул, что в законе не сказано, что Хаджимба обязан сложить с себя полнмочия.

"Он в стране и находится в резиденции президента Абхазии. В полной мере исполняет свои обязанности, руководит исполнительной властью", — заявил Бганба журналистам.

Протесты в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" — четыре, один воздержался.

В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.