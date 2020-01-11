Предстоящая ночь в Москве станет одной из самых холодных в январе

"Это приведет к образованию гололедицы, что вновь осложнит ситуацию на дорогах. Ну а предстоящая ночь станет одной из самым холодных с начала января. К утру воскресенья в Москве похолодает до минус 4-6 градусов, а по области - местами до минус 8-9", - говорится в сообщении.