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Предстоящая ночь в Москве станет одной из самых холодных в январе
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РИА Новости

Предстоящая ночь в Москве станет одной из самых холодных в январе

19:13 11.01.2020 (обновлено: 23:49 11.01.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ночь на воскресенье станет одной из самых холодных с начала этого года в Москве, сообщается на сайте "Метеовести".
Отмечается, что уже к 16 часам температура воздуха в столице стала отрицательной, а к 18 часам столбики термометров опустились ниже нуля на всей территории области.
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"Это приведет к образованию гололедицы, что вновь осложнит ситуацию на дорогах. Ну а предстоящая ночь станет одной из самым холодных с начала января. К утру воскресенья в Москве похолодает до минус 4-6 градусов, а по области - местами до минус 8-9", - говорится в сообщении.
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