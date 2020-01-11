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Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
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РИА Новости

Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока – 2"

19:11 11.01.2020
22660
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток – 2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.
Сможем достроить самостоятельно: Путин о Северном потоке-2
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"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - сообщил Путин журналистам на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта "Северный поток – 2".
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
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Северный потокАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияЭкономика
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