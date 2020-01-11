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Умер первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев
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РИА Новости

Умер первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев

19:07 11.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый посол в республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев
Первый посол в республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев скончался в Москве в субботу, сообщает российское посольство в республике.
"11 января 2020 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии в 2008-2017 годах Эльбрус Каникоевич Каргиев", - говорится в сообщении.
На протяжении своей дипломатической карьеры Эльбрус Каникоевич последовательно отстаивал интересы страны, уточняет дипведомство.
"Для нас он навсегда останется первым послом России в Южной Осетии, внесшим значительный вклад в развитие российско-югоосетинских межгосударственных отношений", - подчеркивается в сообщении.
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Эльбрус КаргиевЮжная ОсетияРоссияВ мире
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