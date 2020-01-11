Путин обсудил с Меркель ситуацию в ближневосточном регионе

"В ходе переговоров с госпожой федеральным канцлером нам удалось обстоятельно и в конструктивном ключе обсудить многие важные вопросы, которые касаются как российско-германских отношений, так и стабильности и безопасности в ближневосточном регионе и в мире в целом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.