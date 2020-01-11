Путин обсудил с Меркель ситуацию в ближневосточном регионе

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель удалось обстоятельно обсудить вопросы стабильности и безопасности в ближневосточном регионе и в мире в целом, а также двустороннюю повестку сотрудничества.
"В ходе переговоров с госпожой федеральным канцлером нам удалось обстоятельно и в конструктивном ключе обсудить многие важные вопросы, которые касаются как российско-германских отношений, так и стабильности и безопасности в ближневосточном регионе и в мире в целом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.