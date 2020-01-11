Путин надеется, что до большой войны на Ближнем Востоке не дойдет

"Что касается ситуации в целом - то надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идёт - мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира" , - сказал Путин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.