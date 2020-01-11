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Путин надеется, что до большой войны на Ближнем Востоке не дойдет
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РИА Новости

Путин надеется, что до большой войны на Ближнем Востоке не дойдет

19:05 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Москва, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет - в противном случае это будет катастрофой для всего мира, об этом российский лидер заявил после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Что касается ситуации в целом - то надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идёт - мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира" , - сказал Путин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
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По его словам, такие действия приведут к "новым масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания, к новым потокам беженцев", не только в Европу, но и в другие регионы.
"Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа, потому что это приведёт к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", - добавил президент.
Итоги переговоров Путина и Меркель
Вчера, 18:33
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