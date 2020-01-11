Путин: помощь Сирии должна согласовываться с властями этой страны

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Помощь Сирии должна согласовываться с официальными властями этой страны без политизации, заявил в субботу президент России Владимир Путин.
"Обсудили вопросы постконфликтного восстановления Сирии. Улучшение гуманитарного положения в стране и безопасного возвращения беженцев. Требуется объединить усилия всех ответственных членов мирового сообщества, чтобы помочь сирийским государственным органам, сирийцам в самом широком смысле этого слова восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжения, больниц, школ. Вместе с тем, любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории без всяких предварительных условий и политизации", - сказал он по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Переговоры Путина и Меркель начались в 14.30 мск, они длились более 3,5 часов - на час дольше запланированного