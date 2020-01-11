Меркель не считает "правильными" санкции США по "Северному потоку – 2"

"Это прежде всего экономический проект, мы считаем его верным... Я считаю, что после дискуссии о том, что "Северный поток – 2" все-таки можно завершить, несмотря на эти санкции, российский президент назвал сроки, есть некоторое затягивание, но его действительно можно завершить. Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США, мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше, по сути, это экономический проект", - заявила Меркель.