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Путин рассчитывает, что бои в Ливии прекратятся в полночь
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РИА Новости

Путин рассчитывает, что бои в Ливии прекратятся в полночь

19:01 11.01.2020 (обновлено: 19:44 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что через пять часов противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, как к этому призвали Россия и Турция.
Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в совместном заявлении 8 января призвали прекратить бои в Ливии с 12 января.
"Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов, через пять часов, как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Российский лидер отметил, что хотел бы провести дополнительные консультации.
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