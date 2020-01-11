Путин рассчитывает, что бои в Ливии прекратятся в полночь

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что через пять часов противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, как к этому призвали Россия и Турция.
Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в совместном заявлении 8 января призвали прекратить бои в Ливии с 12 января.
"Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов, через пять часов, как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Российский лидер отметил, что хотел бы провести дополнительные консультации.