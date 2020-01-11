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Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил Путин
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РИА Новости

Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил Путин

18:55 11.01.2020 (обновлено: 19:05 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - сказал Путин.
Федеральный канцлер прибыла в Москву по приглашению президента РФ Владимир Путина. Ее сопровождает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Путин и Меркель договорились об этой встрече еще в декабре, во время "нормандского саммита" в Париже.
Президент уточнил, что понимает всю сложность внутриполитического процесса на Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, то нужно идти по пути реализации минских соглашений.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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