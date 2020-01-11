Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил Путин

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Закон об особом статусе Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - сказал Путин.

Федеральный канцлер прибыла в Москву по приглашению президента РФ Владимир Путина. Ее сопровождает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Путин и Меркель договорились об этой встрече еще в декабре, во время "нормандского саммита" в Париже.

Президент уточнил, что понимает всю сложность внутриполитического процесса на Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, то нужно идти по пути реализации минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.