Важно положить конец вооруженному противостоянию в Ливии, заявил Путин

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важно положить конец вооруженному противостоянию в Ливии, установить режим прекращения огня.
"Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала (Халифы) Хафтара и правительством национального согласия господина (Файеза) Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоление раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов", - сказал он в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам Путина, именно на достижение этих целей направлено принятое на днях с президентом Турции Тайипом Эрдоганом совместное заявление с призывом к противоборствующим сторонам прекратить боевые действия с 0.00 12 января. "Я о работе в Стамбуле подробно проинформировал федерального канцлера", - сказал Путин.