Важно положить конец вооруженному противостоянию в Ливии, заявил Путин

По словам Путина, именно на достижение этих целей направлено принятое на днях с президентом Турции Тайипом Эрдоганом совместное заявление с призывом к противоборствующим сторонам прекратить боевые действия с 0.00 12 января. "Я о работе в Стамбуле подробно проинформировал федерального канцлера", - сказал Путин.