Меркель надеется на успех усилий России и Турции по Ливии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Германия надеется, что усилия России и Турции по урегулированию конфликта в Ливии увенчаются успехом, в Берлине также рассчитывают на скорое проведение ливийской конференции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы обсудили вопросы международных конфликтов. Во-первых, хотела бы упомянуть Ливию. Я думаю, что между турецким президентом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным состоялась продуктивная встреча в Стамбуле. В рамках этой встречи ведется работа по прекращению огня. Это может стать шагом в рамках берлинского процесса между странами, которые имеют право вето в СБ ООН, и с другими странами разработался определенный документ на высоком уровне", - сказала Меркель по итогам переговоров с президентом РФ.
Вчера, 18:20Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии
Она отметила, что сейчас ФРГ может приглашать участников на ливийскую конференцию в Берлин под эгидой ООН.
"Генсек ООН Гуттереш и спецпосланник Саламе несут главную ответственность за этот процесс, и, в конце концов, должна быть предоставлена ливийским сторонам возможность иметь суверенную страну. Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет, и поэтому сейчас стороны конфликта в Ливии – господин Сарадж и господин Хафтар – они тоже будут вовлечены в решение этих вопросов. Мы надеемся, что усилия российской стороны и усилия турецкой стороны увенчаются успехом, и мы уже в скором времени будем приглашать участников на конференцию в Берлине", - подчеркнула канцлер ФРГ.