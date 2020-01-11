Меркель надеется на успех усилий России и Турции по Ливии

"Генсек ООН Гуттереш и спецпосланник Саламе несут главную ответственность за этот процесс, и, в конце концов, должна быть предоставлена ливийским сторонам возможность иметь суверенную страну. Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет, и поэтому сейчас стороны конфликта в Ливии – господин Сарадж и господин Хафтар – они тоже будут вовлечены в решение этих вопросов. Мы надеемся, что усилия российской стороны и усилия турецкой стороны увенчаются успехом, и мы уже в скором времени будем приглашать участников на конференцию в Берлине", - подчеркнула канцлер ФРГ.