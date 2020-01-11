Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Он отметил, что вообще в зоне конфликта в Ливии много всяких наемников.

"В том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс", - подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что недавно обсуждал эту проблему с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Россия и Турция рассчитывают, что конфликтующие стороны последуют их призыву о прекращении огня, если прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из САР, пояснил президент.