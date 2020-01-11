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Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
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РИА Новости

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

18:51 11.01.2020 (обновлено: 19:17 11.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Путин на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько российских наемников из ЧВК Вагнера действуют сейчас в Ливии.
Он отметил, что вообще в зоне конфликта в Ливии много всяких наемников.
"В том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс", - подчеркнул российский лидер.
Путин уточнил, что недавно обсуждал эту проблему с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Россия и Турция рассчитывают, что конфликтующие стороны последуют их призыву о прекращении огня, если прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из САР, пояснил президент.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Вчера, 18:20
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии
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ЧВК "Вагнер"Ангела МеркельВладимир ПутинЛивияБезопасностьВ мире
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