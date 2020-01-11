Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.