Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после признания Ираном вины за крушение украинского самолета под Тегераном в ночь на 8 января заявила, что необходимо будет обсудить все последствия.
"Сегодня Иран объявил, что это было большой ошибкой. Виновные, которые понесут ответственность, найдены, сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли. Необходимо, конечно, обсуждать последствия этой трагедии, которую нужно до конца раскрыть", - сказала Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.