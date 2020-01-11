Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T19:09+0300
https://ria.ru/20200111/1563321901.html
Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений
https://cdn21.img.ria.ru/images/156328/78/1563287806_268:12:1893:926_1036x0_80_0_0_71240a3da5d6733d8ad7b1fae7ffcf97.jpg
РИА Новости

Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений

18:41 11.01.2020 (обновлено: 19:09 11.01.2020)
895
© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что Минские соглашения остаются безальтернативными для урегулирования кризиса в Украине, об этом президент заявил по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", - сказал Путин журналистам по итогам встречи.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 14:54
ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске
2500101
Обсудить 1
УкраинаМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРАнгела МеркельВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил Путин
Военнослужащие в Донбассе
ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
"Северный поток – 2" необходимо довести до конца, заявила Меркель
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ в субботу
Сможем достроить самостоятельно: Путин о Северном потоке-2
Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Путин обсудил с Меркель транзит российского газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Меркель не считает "правильными" санкции США по "Северному потоку – 2"
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Меркель надеется на успех усилий России и Турции по Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния