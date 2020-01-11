Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже

ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости. Правительство Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

В субботу в Париже проходит очередная масштабная манифестация против пенсионной реформы. Акция протеста сопровождается беспорядками.

Пенсионная реформа, объявленная французскими властями, среди прочего предполагала сохранение возраста выхода на пенсию в 62 года. Однако для получения полной пенсии французам пришлось бы работать до 64 лет. Это положение вызвало наибольшую критику французских профсоюзных организаций. Как отмечает радиостанция, премьер Франции Эдуар Филипп направил письмо профсоюзам, сообщив, что эта норма будет временно исключена из проекта закона о пенсионной реформе.

Как ожидается, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Франции в феврале.