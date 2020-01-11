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2020-01-11T23:28+0300
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Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
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РИА Новости

Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы

18:40 11.01.2020 (обновлено: 23:28 11.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости. Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
В субботу в Париже проходит очередная масштабная манифестация против пенсионной реформы. Акция протеста сопровождается беспорядками.
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Пенсионная реформа, объявленная французскими властями, среди прочего предполагала сохранение возраста выхода на пенсию в 62 года. Однако для получения полной пенсии французам пришлось бы работать до 64 лет. Это положение вызвало наибольшую критику французских профсоюзных организаций. Как отмечает радиостанция, премьер Франции Эдуар Филипп направил письмо профсоюзам, сообщив, что эта норма будет временно исключена из проекта закона о пенсионной реформе.
Как ожидается, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Франции в феврале.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта — метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
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пришло время и в России надевать жёлтые жилеты!!! ещё ни одна власть не понимала ничего по хорошему!
11 января, 20:19
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