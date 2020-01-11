Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин

Меркель, в свою очередь, заявила, что проект необходимо довести до конца. Канцлер подчеркнула, что он легитимирован посредством нового европейского законодательства.

"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.