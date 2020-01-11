Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток — 2", заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель.
"В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики", — подчеркнул Путин.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
Меркель, в свою очередь, заявила, что проект необходимо довести до конца. Канцлер подчеркнула, что он легитимирован посредством нового европейского законодательства.
"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Северный поток — 2"
Против строительства выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока — 2".
Проект также активно критикуют американские власти, планирующие нарастить поставки собственного сжиженного газа в европейские страны. Более того, Минфин США в конце декабря сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить строительство.