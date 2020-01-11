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Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин
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РИА Новости

Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин

18:36 11.01.2020 (обновлено: 18:49 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток — 2", заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

"В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики", — подчеркнул Путин.

Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
Меркель, в свою очередь, заявила, что проект необходимо довести до конца. Канцлер подчеркнула, что он легитимирован посредством нового европейского законодательства.
"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительства выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока — 2".
Проект также активно критикуют американские власти, планирующие нарастить поставки собственного сжиженного газа в европейские страны. Более того, Минфин США в конце декабря сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить строительство.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
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Северный поток — 2Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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