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Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
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РИА Новости

Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы

18:29 11.01.2020 (обновлено: 18:51 11.01.2020)
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нарколог Олег Забродин в интервью "РГ" рассказал, каким из распространенных поговорок про алкоголь можно верить.
Комментируя выражение "красное на белое — что же я наделала", он отметил, что красные вина содержат, кроме алкоголя и виноградного сока, другие вещества, а также пектин, вызывающий дополнительную психостимуляцию. Поэтому белые вина употреблять менее опасно, считает специалист.
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По мнению Забродина, в поговорке "пиво без водки — деньги на ветер" говорится о том, что сочетание этих напитков оказывает гораздо более "сногшибательный" эффект, чем употребление по отдельности.
"Пива столько не выпьешь для такой глубины опьянения", — пояснил врач.
Нарколог также прокомментировал фразу "с увеличением градусов тупеют даже углы". Как пояснил собеседник издания, на каждый вид спиртного вырабатывается свой тип алкогольдегидрогеназы — фермента, отвечающего за расщепление и выведение алкоголя из организма. Именно поэтому врачи не советуют менять напиток во время застолья.
Забродин добавил, что лучше не понижать градус крепости и не мешать спиртное с водой, так как в этом случае всасывание алкоголя усиливается и человек быстро пьянеет.
Как рассказал нарколог, если за сорок минут до приема алкоголя выпить пробную порцию — около 30 миллилитров, то потом организм будет сразу расщеплять и выводить его из организма.
"Но надо себя сдерживать и понимать, что каким бы качественным алкоголь ни был — это яд, от которого умирают люди", — предупредил он.
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