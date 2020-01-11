Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы

Комментируя выражение "красное на белое — что же я наделала", он отметил, что красные вина содержат, кроме алкоголя и виноградного сока, другие вещества, а также пектин, вызывающий дополнительную психостимуляцию. Поэтому белые вина употреблять менее опасно, считает специалист.
По мнению Забродина, в поговорке "пиво без водки — деньги на ветер" говорится о том, что сочетание этих напитков оказывает гораздо более "сногшибательный" эффект, чем употребление по отдельности.
"Пива столько не выпьешь для такой глубины опьянения", — пояснил врач.
Нарколог также прокомментировал фразу "с увеличением градусов тупеют даже углы". Как пояснил собеседник издания, на каждый вид спиртного вырабатывается свой тип алкогольдегидрогеназы — фермента, отвечающего за расщепление и выведение алкоголя из организма. Именно поэтому врачи не советуют менять напиток во время застолья.
Забродин добавил, что лучше не понижать градус крепости и не мешать спиртное с водой, так как в этом случае всасывание алкоголя усиливается и человек быстро пьянеет.
Как рассказал нарколог, если за сорок минут до приема алкоголя выпить пробную порцию — около 30 миллилитров, то потом организм будет сразу расщеплять и выводить его из организма.
"Но надо себя сдерживать и понимать, что каким бы качественным алкоголь ни был — это яд, от которого умирают люди", — предупредил он.
3 января, 20:01Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя