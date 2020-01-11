Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нарколог Олег Забродин в интервью Нарколог Олег Забродин в интервью "РГ" рассказал, каким из распространенных поговорок про алкоголь можно верить.

Комментируя выражение "красное на белое — что же я наделала", он отметил, что красные вина содержат, кроме алкоголя и виноградного сока, другие вещества, а также пектин, вызывающий дополнительную психостимуляцию. Поэтому белые вина употреблять менее опасно, считает специалист.

По мнению Забродина, в поговорке "пиво без водки — деньги на ветер" говорится о том, что сочетание этих напитков оказывает гораздо более "сногшибательный" эффект, чем употребление по отдельности.

"Пива столько не выпьешь для такой глубины опьянения", — пояснил врач.

Нарколог также прокомментировал фразу "с увеличением градусов тупеют даже углы". Как пояснил собеседник издания, на каждый вид спиртного вырабатывается свой тип алкогольдегидрогеназы — фермента, отвечающего за расщепление и выведение алкоголя из организма. Именно поэтому врачи не советуют менять напиток во время застолья.

Забродин добавил, что лучше не понижать градус крепости и не мешать спиртное с водой, так как в этом случае всасывание алкоголя усиливается и человек быстро пьянеет.

Как рассказал нарколог, если за сорок минут до приема алкоголя выпить пробную порцию — около 30 миллилитров, то потом организм будет сразу расщеплять и выводить его из организма.