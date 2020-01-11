Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T18:52+0300
https://ria.ru/20200111/1563321306.html
Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/156328/78/1563287809_0:0:1585:892_1036x0_80_0_0_5430967028ef60e8654d8b5d3948cae6.jpg
РИА Новости

Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин

18:26 11.01.2020 (обновлено: 18:52 11.01.2020)
1922
© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Россия и ФРГ решительно выступают за реализацию СВПД, механизм расчетов с Ираном должен наконец заработать, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД. Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный независимый от доллара финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов - INSTEX - в конечном итоге все-таки начал работать", - сказал Путин.
Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Вчера, 18:23
Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
3500101
Обсудить 1
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Цай Инвэнь одержала победу на выборах главы администрации Тайваня
Действующая глава администрации Тайваня вновь побеждает на выборах
Товарные поезда
Грузовой состав с рапсовым маслом прибыл в Чэнду из России
Город Харбин
В Харбине открылся Форум китайских и российских современных художников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
"Северный поток – 2" необходимо довести до конца, заявила Меркель
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Нефтяной станок-качалка
Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти
Сможем достроить самостоятельно: Путин о Северном потоке-2
Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Александр Турчинов
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Флаги США и Китая
Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния