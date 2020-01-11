Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД. Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный независимый от доллара финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов - INSTEX - в конечном итоге все-таки начал работать", - сказал Путин.