Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий.
"Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира - это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.
Он напомнил, что после отказа США от этой основополагающей договорённости, иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД. "Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о добровольных обязательствах. Хотя и подчеркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки", - добавил Путин.
"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД", - отметил президент России.