Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

"Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира - это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.