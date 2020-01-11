МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется, восстанавливается государственность.
"Можно с уверенностью констатировать, что ситуация в этой стране (Сирии - ред.) стабилизируется, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается сирийская государственность", - сказал он по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин указал, что Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.
Переговоры Путина и Меркель начались в 14.30 мск, они длились более 3,5 часов - на час дольше запланированного.