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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T18:57+0300
https://ria.ru/20200111/1563321117.html
Путин заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется
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РИА Новости

Путин заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется

18:22 11.01.2020 (обновлено: 18:57 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется, восстанавливается государственность.
"Можно с уверенностью констатировать, что ситуация в этой стране (Сирии - ред.) стабилизируется, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается сирийская государственность", - сказал он по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин указал, что Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.
Переговоры Путина и Меркель начались в 14.30 мск, они длились более 3,5 часов - на час дольше запланированного.
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