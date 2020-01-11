Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Ливии , ситуация в которой влияет на стабильность в регионе и негативно отражается на Европе.

"При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют", - сказал он в ходе встречи с Меркель.

Российский лидер подчеркнул, что все это подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, "но и имеет негативную проекцию на Европу". "Имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - заявил Путин.