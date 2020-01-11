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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии

18:20 11.01.2020 (обновлено: 18:37 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Ливии, ситуация в которой влияет на стабильность в регионе и негативно отражается на Европе.
"При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют", - сказал он в ходе встречи с Меркель.
Российский лидер подчеркнул, что все это подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, "но и имеет негативную проекцию на Европу". "Имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - заявил Путин.
Переговоры Путина и Меркель начались в 14.30 мск, они длились более 3,5 часов - на час дольше запланированного.
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