Путин обсудил с Меркель транзит российского газа через Украину

Москва, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу обсудил транзит российского газа через Украину.
"В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.