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Путин обсудил с Меркель транзит российского газа через Украину
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РИА Новости

Путин обсудил с Меркель транзит российского газа через Украину

18:20 11.01.2020 (обновлено: 18:32 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Москва, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу обсудил транзит российского газа через Украину.
"В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Вчера, 18:21
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Он подчеркнул, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.
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РоссияАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияУкраинаЭкономика
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