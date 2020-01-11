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В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа
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РИА Новости

В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа

18:15 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана
Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Заразившийся свиным гриппом скончался в Армении, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
"Вчера был зафиксирован случай смерти от гриппа. В результате лабораторных исследований подтвержден подтип вируса А/H1N1… Больной обратился за медицинской помощью в крайне тяжелом состоянии, с удушьем, на 10-й день болезни", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В пресс-службе заявили, что по состоянию на 11 января в медучреждениях республики с острой респираторной инфекцией госпитализированы 668 больных, 97,9% - дети до 18 лет. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число госпитализированных уменьшилось в 1,1 раза.
"В отделения реанимации помещен 31 больной, большинство из них - дети до пяти лет", - отмечается в сообщении.
В ведомстве заявили, что в республике в основном распространены подтипы вируса А/H1N1 и B, а также возбудители других респираторных инфекций, в частности риновирус, бокавирус, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус.
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