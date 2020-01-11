В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа

Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана

ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Заразившийся свиным гриппом скончался в Заразившийся свиным гриппом скончался в Армении , сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"Вчера был зафиксирован случай смерти от гриппа. В результате лабораторных исследований подтвержден подтип вируса А/H1N1… Больной обратился за медицинской помощью в крайне тяжелом состоянии, с удушьем, на 10-й день болезни", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе заявили, что по состоянию на 11 января в медучреждениях республики с острой респираторной инфекцией госпитализированы 668 больных, 97,9% - дети до 18 лет. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число госпитализированных уменьшилось в 1,1 раза.

"В отделения реанимации помещен 31 больной, большинство из них - дети до пяти лет", - отмечается в сообщении.