Во Владимирской области в результате ДТП погибли три человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы при столкновении двух автомобилей во Владимирской области в субботу, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло около 16.10 мск в Ковровском районе около деревни Глебово.
"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей "ВАЗ" и Land Rover произошло возгорание иномарки. По состоянию на 17.30 мск известно о трех погибших и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Ведомство информирует, что движение на данном участке пути затруднено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение.