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Во Владимирской области в результате ДТП погибли три человека
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РИА Новости

Во Владимирской области в результате ДТП погибли три человека

18:13 11.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы при столкновении двух автомобилей во Владимирской области в субботу, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло около 16.10 мск в Ковровском районе около деревни Глебово.
"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей "ВАЗ" и Land Rover произошло возгорание иномарки. По состоянию на 17.30 мск известно о трех погибших и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Ведомство информирует, что движение на данном участке пути затруднено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение.
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