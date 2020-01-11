В Москве на следующей неделе может быть побит температурный рекорд

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается температура выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В понедельник ожидается плюс один — плюс три градуса, и о рекорде мы в этот день не говорим, хотя все это сильно выше нормы", — сказал Леус.
По его словам, во вторник — среду пока прогнозируется ноль — плюс два градуса.
"А вот в четверг вполне возможно, что мы побьем рекорд, он составляет плюс 3,1 градуса, и около двух — трех градусов тепла мы в этот день ожидаем", — сообщил Леус.
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