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В Москве на следующей неделе может быть побит температурный рекорд
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РИА Новости

В Москве на следующей неделе может быть побит температурный рекорд

18:09 11.01.2020 (обновлено: 19:47 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается температура выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В понедельник ожидается плюс один — плюс три градуса, и о рекорде мы в этот день не говорим, хотя все это сильно выше нормы", — сказал Леус.

По его словам, во вторник — среду пока прогнозируется ноль — плюс два градуса.
"А вот в четверг вполне возможно, что мы побьем рекорд, он составляет плюс 3,1 градуса, и около двух — трех градусов тепла мы в этот день ожидаем", — сообщил Леус.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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