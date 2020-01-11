Под Тулой столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие

"По предварительным данным, при движении в южном направлении на 173-ем километре трассы столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110. В результате происшествия пострадали четыре человека. Они получили различные травмы", - говорится в сообщении.