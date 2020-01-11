Под Тулой столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля в Тульской области в субботу, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло на автодороге М-4 "Дон".
"По предварительным данным, при движении в южном направлении на 173-ем километре трассы столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110. В результате происшествия пострадали четыре человека. Они получили различные травмы", - говорится в сообщении.
В настоящее время на участке автодороги работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции. Ведётся работа по организации дорожного движения, выясняются детали случившегося, отмечает ведомство.
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