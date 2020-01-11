"Аэрофлот" перенес субботний рейс из Москвы в Тегеран

Рейс должен был состояться в 22.15 (мск) в субботу. Теперь ожидаемое время вылета - 4.00 воскресенья.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.