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"Аэрофлот" перенес субботний рейс из Москвы в Тегеран
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РИА Новости

"Аэрофлот" перенес субботний рейс из Москвы в Тегеран

17:53 11.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла на утро воскресенья субботний рейс из Москвы в Тегеран, следует из данных онлайн-табло перевозчика и аэропорта "Шереметьево".
Рейс должен был состояться в 22.15 (мск) в субботу. Теперь ожидаемое время вылета - 4.00 воскресенья.
В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, МИД, Минэкономразвития и Минтрансу до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе. На данный момент запрета российским авиакомпаниям летать в Иран нет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 17:18
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеДмитрий МедведевАэрофлотМоскваТегеран (город)Шереметьево (аэропорт)Россия
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