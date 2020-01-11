МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, отметив, что его мудрость всегда будет примером для политиков всего мира, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Он правил страной с 1970 года. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя принес двоюродный брат покойного султана, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
По данным пресс-службы, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования и передал слова поддержки Хейсаму бен Тарику Аль Сауду, родным и близким Кабуса бен Саида, а также всему народу Омана.
"Мудрость этого государственного деятеля будет всегда являться примером для политиков всего мира", - процитировали в пресс-службе соболезнование.
Согласно сообщению пресс-службы, в соболезновании глава белорусского государства подчеркнул, что в республике с большой болью и скорбью восприняли известие о смерти Кабуса бен Саида, который много сделал для становления Омана и развития отношений с другими государствами, в том числе Белоруссией.