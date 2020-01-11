Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Он правил страной с 1970 года. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя принес двоюродный брат покойного султана, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

По данным пресс-службы, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования и передал слова поддержки Хейсаму бен Тарику Аль Сауду, родным и близким Кабуса бен Саида, а также всему народу Омана.

"Мудрость этого государственного деятеля будет всегда являться примером для политиков всего мира", - процитировали в пресс-службе соболезнование.