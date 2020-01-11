Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T17:49+0300
https://ria.ru/20200111/1563320440.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_2d67c55414cabc64578e6fd2b0e80011.jpg
РИА Новости

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

17:49 11.01.2020
1256
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, отметив, что его мудрость всегда будет примером для политиков всего мира, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Он правил страной с 1970 года. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя принес двоюродный брат покойного султана, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
По данным пресс-службы, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования и передал слова поддержки Хейсаму бен Тарику Аль Сауду, родным и близким Кабуса бен Саида, а также всему народу Омана.
"Мудрость этого государственного деятеля будет всегда являться примером для политиков всего мира", - процитировали в пресс-службе соболезнование.
Согласно сообщению пресс-службы, в соболезновании глава белорусского государства подчеркнул, что в республике с большой болью и скорбью восприняли известие о смерти Кабуса бен Саида, который много сделал для становления Омана и развития отношений с другими государствами, в том числе Белоруссией.
Султан Омана Кабус Бен Саид
Вчера, 14:55
Оман после кончины султана ждут внутренние потрясения, считает эксперт
353113
Обсудить 1
Кабус бен СаидАлександр ЛукашенкоОманБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Гульнара Каримова
Узбекистан вернет из Швейцарии предметы искусства по делу Каримовой
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Офис генпрокурора Украины сменил квалификацию дела по крушению Boeing
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" перенес субботний рейс из Москвы в Тегеран
Султан Омана Кабус Бен Саид
Оман после кончины султана ждут внутренние потрясения, считает эксперт
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год
Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт напомнил о сбитом США иранском "Аэробусе"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Кадыров соболезнует народу Омана в связи с кончиной султана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния