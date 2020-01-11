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Власти Абхазии считают, что ЦИК пока не вправе назначать новые выборы
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РИА Новости

Власти Абхазии считают, что ЦИК пока не вправе назначать новые выборы

17:46 11.01.2020
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
© Sputnik / Стрингер
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Президент Абхазии пока не получил решение верховного суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента, а когда получит, будет опротестовывать, до тех пор ЦИК не имеет права назначать новы выборы, заявил первый вице-премьер Даур Аршба.
В пятницу верховный суд Абхазии по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии отменил итоги сентябрьских президентских выборов. ЦИК намерен в ближайшие дни назначить новые выборы.
"Насколько я знаю, Хаджимба пока не получил мотивировочную часть решения суда. Когда получит, будет опротестовывать в президиуме", - сообщил Аршба журналистам.
По его мнению, пока апелляция не будет рассмотрена, ЦИК не имеет права назначать новые выборы.
Рашид Нургалиев
Вчера, 15:52
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