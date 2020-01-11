Власти Абхазии считают, что ЦИК пока не вправе назначать новые выборы

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Президент Президент Абхазии пока не получил решение верховного суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента, а когда получит, будет опротестовывать, до тех пор ЦИК не имеет права назначать новы выборы, заявил первый вице-премьер Даур Аршба.

В пятницу верховный суд Абхазии по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии отменил итоги сентябрьских президентских выборов. ЦИК намерен в ближайшие дни назначить новые выборы.

"Насколько я знаю, Хаджимба пока не получил мотивировочную часть решения суда. Когда получит, будет опротестовывать в президиуме", - сообщил Аршба журналистам.