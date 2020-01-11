ЕС ждет от Ирана прозрачного расследования авиакатастрофы

БРЮССЕЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз ждёт от Ирана прозрачного расследования с соблюдением международных стандартов трагедии с украинским самолетом, говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы.
ЕС принимает к сведению заявления, сделанные иранскими властями, взявшими на себя ответственность за крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" 8 января, говорится в заявлении.
"ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, того, как произошла эта трагедия", - говорится в заявлении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
"Необходимо принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы подобная ужасная катастрофа больше никогда не могла повториться", - отмечает внешнеполитическая служба Евросоюза.