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ЕС ждет от Ирана прозрачного расследования авиакатастрофы
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РИА Новости

ЕС ждет от Ирана прозрачного расследования авиакатастрофы

17:46 11.01.2020 (обновлено: 17:49 11.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз ждёт от Ирана прозрачного расследования с соблюдением международных стандартов трагедии с украинским самолетом, говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы.
ЕС принимает к сведению заявления, сделанные иранскими властями, взявшими на себя ответственность за крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" 8 января, говорится в заявлении.

"ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, того, как произошла эта трагедия", - говорится в заявлении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 17:18
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

"Необходимо принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы подобная ужасная катастрофа больше никогда не могла повториться", - отмечает внешнеполитическая служба Евросоюза.

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Крушение украинского самолета в ИранеЕвросоюзИранВ мире
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