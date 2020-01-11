В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

По ее информации, взрыв произошел в субботу в провинции Кандагар.

Согласно политике Пентагона, имена погибших сообщат позднее, после того как проинформируют их родственников.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан"* и других группировок, включая ИГ* и "Аль-Каиду"* (запрещены в России).



*Террористические организации, запрещенные в России