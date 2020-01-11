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В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
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РИА Новости

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

17:44 11.01.2020
3774
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
По ее информации, взрыв произошел в субботу в провинции Кандагар.
Согласно политике Пентагона, имена погибших сообщат позднее, после того как проинформируют их родственников.
США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан"* и других группировок, включая ИГ* и "Аль-Каиду"* (запрещены в России).

*Террористические организации, запрещенные в России
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Аль-КаидаМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Я всегда сожалею, когда гибнут люди. Но оккупантов не жаль. Американцы, убирайтесь из Афганистана, за 19 лет вашего там пребывания погибли многие тысячи местных жителей!
11 января, 17:57
Руслан Тлеуж
1200000
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