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В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ в субботу
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РИА Новости

В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ в субботу

17:36 11.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в течение субботы, выпустив при этом три мины калибром 82 миллиметра по окраинам подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.55 до 16.05 (совпадает с мск) нами было зафиксировано шесть раз нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. В 16.05 по направлению населенного пункта Гольмовский (окраина города Горловка - ред.) было выпущено три мины калибром 82 миллиметра",- заявил представитель ведомства.
Он отметил, что при обстрелах использовалось стрелковое оружие и гранатометы. В зоне обстрелов оказались окраины четырех населенных пунктов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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