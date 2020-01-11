В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ в субботу

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в течение субботы, выпустив при этом три мины калибром 82 миллиметра по окраинам подконтрольного самопровозглашенной Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в течение субботы, выпустив при этом три мины калибром 82 миллиметра по окраинам подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 4.55 до 16.05 (совпадает с мск) нами было зафиксировано шесть раз нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. В 16.05 по направлению населенного пункта Гольмовский (окраина города Горловка - ред.) было выпущено три мины калибром 82 миллиметра",- заявил представитель ведомства.

Он отметил, что при обстрелах использовалось стрелковое оружие и гранатометы. В зоне обстрелов оказались окраины четырех населенных пунктов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.