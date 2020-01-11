Переговоры Путина и Меркель продолжаются уже три часа

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжаются уже три часа.

Переговоры проходят в Кремле, они начались в 14.30 мск.

Открывая встречу, российский лидер поблагодарил канцлера за то, что она приняла его приглашение.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами", — сказал он. Президент предложил коллеге сосредоточиться на наиболее острых темах.

Меркель ответила, что с нетерпением ждет беседы. "Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — подчеркнула она.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что лидеры России и Германии обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ситуацию в Сирии и Ливии, урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.