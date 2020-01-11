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Переговоры Путина и Меркель продолжаются уже три часа
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РИА Новости

Переговоры Путина и Меркель продолжаются уже три часа

17:35 11.01.2020 (обновлено: 18:01 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжаются уже три часа.
Переговоры проходят в Кремле, они начались в 14.30 мск.
Открывая встречу, российский лидер поблагодарил канцлера за то, что она приняла его приглашение.
"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами", — сказал он. Президент предложил коллеге сосредоточиться на наиболее острых темах.
Меркель ответила, что с нетерпением ждет беседы. "Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — подчеркнула она.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что лидеры России и Германии обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ситуацию в Сирии и Ливии, урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.
Путин и Меркель договорились о встрече еще в декабре, во время "нормандского саммита" в Париже. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров.
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