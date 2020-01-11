Эксперт напомнил о сбитом США иранском "Аэробусе"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неверная оценка степени угрозы и дефицит времени привели к Неверная оценка степени угрозы и дефицит времени привели к уничтожению украинского самолёта иранской ПВО, трагедия напоминает сбитый в 1988 году США иранский пассажирский "Аэробус", считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Ранее командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. По его словам, связь у оператора системы ПВО была нарушена, и тот "сделал плохой выбор", решая за 10 секунд, сбивать цель или нет.

"Нервность иранской системы ПВО объясняется тем, что США и Иран фактически вошли в ситуацию военного конфликта. Американцы уничтожили ударом беспилотника (иранского генерала Касема) Сулеймани, в ответ Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке. И, видимо, ожидая ответного удара со стороны США, была совершена эта роковая ошибка", - сказал Коротченко РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что это "не снимает вины и ответственности с боевого расчета иранской ПВО, который принимал решение".

Среди причин допущенной ошибки эксперт назвал неверную оценку степени угрозы и дефицит времени, а также отсутствие связи с вышестоящим командным пунктом, который мог бы разъяснить ситуацию, и должного взаимодействия между военными и гражданским сектором управления воздушным движением.

"К сожалению, такие случаи, когда ПВО по ошибке уничтожала гражданские пассажирские самолеты, имели место и ранее. В частности, украинская ПВО сбила российский Ту-154 над Чёрным морем. Был случай, когда американский крейсер сбил иранский пассажирский самолёт", - сказал Коротченко.

В 1988 году иранский Airbus A300, пролетая над Персидским заливом, был по ошибке идентифицирован крейсером ВМС США Vincennes как истребитель F-14 ВВС Ирана и сбит ракетой. Погибли 290 человек. Коротченко пояснил, что эта трагедия случилась из-за неправильной реакции на ситуацию в условиях дефицита времени.

"Примерно то же самое, что произошло сейчас в Иране", - сказал он.

По его словам, признание Ираном ответственности за сбитый украинский самолет, возможно, снизит напряженность и переведёт в политико-дипломатическую плоскость дальнейшее развитие ситуации и кризис в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, а также расследование катастрофы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.