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В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

17:32 11.01.2020 (обновлено: 21:57 11.01.2020)
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© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание
© Depositphotos / Nomadsoul1
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подозреваемые, возможно, причастные к нападению на жену муниципального депутата Москвы Михаила Хананашвили, доставлены в отдел полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-Западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", — рассказал собеседник агентства
Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
"Моя жена возвращалась домой 9 января в 21:00, на нее напал неизвестный, после она сразу позвонила мне. Я выскочил, на месте уже были люди, которые вызвали скорую, — рассказал Хананашвили.
По словам политика, его жена Светлана на искусственной вентиляции легких и пришла в сознание.
Мотивы преступления пока неизвестны.
Координатор Московского городского отделения ЛДПР Борис Чернышов
8 августа 2019, 23:40
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
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МоскваПроисшествия
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