В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подозреваемые, возможно, причастные к нападению на жену муниципального депутата Подозреваемые, возможно, причастные к нападению на жену муниципального депутата Москвы Михаила Хананашвили, доставлены в отдел полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-Западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", — рассказал собеседник агентства

Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.

"Моя жена возвращалась домой 9 января в 21:00, на нее напал неизвестный, после она сразу позвонила мне. Я выскочил, на месте уже были люди, которые вызвали скорую, — рассказал Хананашвили.

По словам политика, его жена Светлана на искусственной вентиляции легких и пришла в сознание.