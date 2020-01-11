В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью " Российской газете ".

Министр рассказала, что новые нормы позволят учителям ставить оценку "зачтено" за такие предметы, как музыка, физическая культура и изобразительное искусство.

По ее словам, в некоторых школах давно используют оценки "зачет" и "незачет", но при получении аттестатов все отметки сводят к пятибалльной шкале.

"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", — сказала Васильева.

Она также подчеркнула, что выбор относительно введения новых отметок останется за школой.

Мнение экспертов

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала предложение министра. Волынец считает, что уровень физической подготовки не должен влиять на аттестат, а творческие предметы трудно оценивать "точки зрения качественно-количественных показателей".

"Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение", — сказала эксперт в комментарии RT.

Она отметила, что зачетная система оценивания поможет снизить уровень стресса у школьников.

Аналогичного мнения придерживается и заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург . Он считает предложение главы Минпросвещения своевременным и разумным.

В комментарии телеканалу " 360 " Ямбург отметил, что новые отметки за творческие предметы помогут сделать школьную жизнь более интересной и менее формальной.