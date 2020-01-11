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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
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РИА Новости

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

17:32 11.01.2020 (обновлено: 18:34 11.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Министр рассказала, что новые нормы позволят учителям ставить оценку "зачтено" за такие предметы, как музыка, физическая культура и изобразительное искусство.
По ее словам, в некоторых школах давно используют оценки "зачет" и "незачет", но при получении аттестатов все отметки сводят к пятибалльной шкале.
"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", — сказала Васильева.
Она также подчеркнула, что выбор относительно введения новых отметок останется за школой.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
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Мнение экспертов

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала предложение министра. Волынец считает, что уровень физической подготовки не должен влиять на аттестат, а творческие предметы трудно оценивать "точки зрения качественно-количественных показателей".
"Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение", — сказала эксперт в комментарии RT.
Она отметила, что зачетная система оценивания поможет снизить уровень стресса у школьников.
Аналогичного мнения придерживается и заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Он считает предложение главы Минпросвещения своевременным и разумным.
В комментарии телеканалу "360" Ямбург отметил, что новые отметки за творческие предметы помогут сделать школьную жизнь более интересной и менее формальной.
Эксперт также назвал правильным тот факт, что решение о введении оценки "зачтено" каждая школа сможет принять самостоятельно.
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Евгений ЯмбургМинпросвещенияОльга ВасильеваИрина ВолынецРоссияОбщество
Популярные комментарии
А лучше вообще оценки отменить!!! И детям предоставить свободное посещение школы!!! Они и так ни читать ни писать не хотят, ни спортом заниматься!!! А в интернете и в игрушках смартфонах зависать- это пожалуйста!!! Растёт поколение безхребетных, безграмотных детей!
11 января, 19:21
shao1976 Александр
113704021
Хорошая идея. В школах вообще стоит оставить только 6 обязательных предметов: математику, русский язык, информатику, естествознание, английский язык и историю. Все остальные сделать по выбору, в зависимости от того, на какое направление человек собирается поступать в ВУЗах или техникумах и собирается ли вообще. А то лишняя нагрузка слишком большая на школьников.
11 января, 19:45
Руслан Белый
38410183
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