Пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение в Землетрясение в Стамбуле , по предварительным данным, не вызвало разрушений, пострадавших нет, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.

Ранее агентство по ЧС заявило о землетрясении магнитудой 4,7, которое произошло в 16.37 мск с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе пригорода Стамбула Силиври.

"После произошедшего землетрясения на данный момент не получено никаких сообщений о разрушениях и пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил РИА Новости один из жителей Стамбула, в центре города землетрясение не ощущалось.