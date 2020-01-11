Пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

Ранее агентство по ЧС заявило о землетрясении магнитудой 4,7, которое произошло в 16.37 мск с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе пригорода Стамбула Силиври.
"После произошедшего землетрясения на данный момент не получено никаких сообщений о разрушениях и пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил РИА Новости один из жителей Стамбула, в центре города землетрясение не ощущалось.
"У нас все спокойно. Подземные толчки ощущались на западных окраинах города", - сказал собеседник агентства.