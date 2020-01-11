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Пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет
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РИА Новости

Пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

17:27 11.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение в Стамбуле, по предварительным данным, не вызвало разрушений, пострадавших нет, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
Ранее агентство по ЧС заявило о землетрясении магнитудой 4,7, которое произошло в 16.37 мск с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе пригорода Стамбула Силиври.
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"После произошедшего землетрясения на данный момент не получено никаких сообщений о разрушениях и пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил РИА Новости один из жителей Стамбула, в центре города землетрясение не ощущалось.
"У нас все спокойно. Подземные толчки ощущались на западных окраинах города", - сказал собеседник агентства.
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