Министр обороны Франции прокомментировала авиакатастрофу в Иране

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что авиакатастрофа с украинским самолетом должна стать уроком и привести к деэскалации напряженности в регионе.

"Уроки, которые мы должны извлечь из этих драматических событий, состоят в том, что необходимо положить конец этой эскалации", - заявила Парли радиостанции France Inter.

По ее словам, сейчас важно пересмотреть эту ситуацию, чтобы "снова предоставить пространство для диалога и дискуссий".

Парли отметила, что Франция и Европа стремятся "во-первых, избежать развития нового кризиса распространения ядерного оружия, а также бороться с ИГ*, и положить конец этой нестабильности в регионе".

"Нужно защитить венское соглашение, и для этого нам нужно полное содействие Ирана", - отметила министр.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.