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В Ереване не возбудят дело по факту осквернения памятника Грибоедову
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РИА Новости

В Ереване не возбудят дело по факту осквернения памятника Грибоедову

17:12 11.01.2020
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© Sputnik / Andranik GhazaryanПамятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту осквернения в Ереване памятника российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову возбуждено не будет, сообщил в субботу РИА Новости представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.
В начале декабря прошлого года сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта. Бывший пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян осудил эти действия, назвав их недопустимыми проявлениями вандализма.
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
3 декабря 2019, 00:18
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской
"В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", - сказал Габриелян. По данным полиции, деяния Арутюняна предполагают административную ответственность.
Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".
В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.
Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
28 октября 2019, 23:15
В Латвии завели дело после осквернения памятника Освободителям Риги
41003117
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Владимир КарапетянЗограб МнацаканянАлександр ГрибоедовМария ЗахароваЕреванРоссияВ мире
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