В Ереване не возбудят дело по факту осквернения памятника Грибоедову

ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту осквернения в Уголовное дело по факту осквернения в Ереване памятника российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову возбуждено не будет, сообщил в субботу РИА Новости представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.

В начале декабря прошлого года сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта. Бывший пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян осудил эти действия, назвав их недопустимыми проявлениями вандализма.

"В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", - сказал Габриелян. По данным полиции, деяния Арутюняна предполагают административную ответственность.

Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".

В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.