Московский депутат сообщил о нападении на его жену

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Муниципальный депутат по Академическому району Муниципальный депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили сообщил РИА Новости, что его жена Светлана подверглась нападению и серьезно пострадала.

По его словам, это произошло накануне около девяти часов вечера. "После она сразу позвонила мне. Я выскочил, на месте уже были люди, которые вызвали скорую", — рассказал Хананашвили.

Сейчас Светлана в больнице, на искусственной вентиляции легких, но уже пришла в сознание, добавил он.

"Говорить она пока не может, мы общались глазами. Очень большая потеря крови из-за того, что задели шею в левой части", — рассказал депутат.

Медики оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое.

Хананашвили также рассказал, что на его жену уже нападали: в октябре 2018 года она получила два удара по голове. После этого депутат снизил политическую активность, "потому что семья важнее". Судить о мотивах нынешнего нападения он затрудняется.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, в 20:45 9 января действительно произошло нападение на женщину, которая получила колото-резаную рану. Имен в ведомстве называть не стали.