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Московский депутат сообщил о нападении на его жену
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РИА Новости

Московский депутат сообщил о нападении на его жену

17:02 11.01.2020 (обновлено: 19:40 11.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Муниципальный депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили сообщил РИА Новости, что его жена Светлана подверглась нападению и серьезно пострадала.
По его словам, это произошло накануне около девяти часов вечера. "После она сразу позвонила мне. Я выскочил, на месте уже были люди, которые вызвали скорую", — рассказал Хананашвили.
Сейчас Светлана в больнице, на искусственной вентиляции легких, но уже пришла в сознание, добавил он.
"Говорить она пока не может, мы общались глазами. Очень большая потеря крови из-за того, что задели шею в левой части", — рассказал депутат.
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Хананашвили также рассказал, что на его жену уже нападали: в октябре 2018 года она получила два удара по голове. После этого депутат снизил политическую активность, "потому что семья важнее". Судить о мотивах нынешнего нападения он затрудняется.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, в 20:45 9 января действительно произошло нападение на женщину, которая получила колото-резаную рану. Имен в ведомстве называть не стали.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже стало известно, что уже задержаны двое подозреваемых.
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