В Госдуме оценили заявление украинского эксперта про Черноморский флот

Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений. Архивное фото

Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что слова председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, заявившего, что у России "нет надводного флота", означают либо незнание тактической обстановки, либо нежелание замечать очевидные факты.

Ранее Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот РФ уступает военно-морским силам Турции и Румынии. При этом Романюк утверждает, что атомные подводные лодки – якобы "единственное", что есть у России.

"Если человек не видит или не хочет замечать очевидные факты, значит, ему поставлена такая задача, или он в душе отрицает, что подобные события возможны. Так что либо украинский эксперт "проворонил" перевооружение Черноморского флота и его боевые возможности, либо "двойка" — за незнание тактической обстановки в регионе", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат также назвал невежество входным билетом в украинское военно-экспертное сообщество. По его мнению, нужно жить "последние пять лет с завязанными глазами", чтобы не заметить поступления на Черноморский флот трех новейших фрегатов, малых ракетных кораблей, дизель-электрических подводных лодок, которые все являются носителями ударного ракетного вооружения.

"Кроме того, этот "специалист" в области вооружений не заметил обновления ни истребительного парка авиации Черноморского флота, ни других типов и видов вооружений", - заключил Бальбек.