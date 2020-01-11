Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T16:59+0300
https://ria.ru/20200111/1563319114.html
В Госдуме оценили заявление украинского эксперта про Черноморский флот
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/42/1552474221_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_1e3077933a5f86745beaffa86f71c40f.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили заявление украинского эксперта про Черноморский флот

16:59 11.01.2020
1183
© РИА Новости / Министерство обороны РФКорабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что слова председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, заявившего, что у России "нет надводного флота", означают либо незнание тактической обстановки, либо нежелание замечать очевидные факты.
Ранее Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот РФ уступает военно-морским силам Турции и Румынии. При этом Романюк утверждает, что атомные подводные лодки – якобы "единственное", что есть у России.
Андреевский флаг в Севастополе
Вчера, 12:01
Адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте
"Если человек не видит или не хочет замечать очевидные факты, значит, ему поставлена такая задача, или он в душе отрицает, что подобные события возможны. Так что либо украинский эксперт "проворонил" перевооружение Черноморского флота и его боевые возможности, либо "двойка" — за незнание тактической обстановки в регионе", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также назвал невежество входным билетом в украинское военно-экспертное сообщество. По его мнению, нужно жить "последние пять лет с завязанными глазами", чтобы не заметить поступления на Черноморский флот трех новейших фрегатов, малых ракетных кораблей, дизель-электрических подводных лодок, которые все являются носителями ударного ракетного вооружения.
"Кроме того, этот "специалист" в области вооружений не заметил обновления ни истребительного парка авиации Черноморского флота, ни других типов и видов вооружений", - заключил Бальбек.
Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.
Патрульный корабль проекта 22160 Дмитрий Рогачев на Новороссийской военно-морской базе
29 ноября 2019, 06:10
Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения
3240000
Обсудить 1
Руслан БальбекЧерноморский флот ВМФ РоссииГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
В Ереване не возбудят дело по факту осквернения памятника Грибоедову
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт напомнил о сбитом США иранском "Аэробусе"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
Министр обороны Франции прокомментировала авиакатастрофу в Иране
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Переговоры Путина и Меркель продолжаются уже три часа
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская отвергла обвинение Киева в нарушении законов войны
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Паспорт гражданина Российской Федерации
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
ЧП с Boeing в Иране спровоцировал американский дрон, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния