В Госдуме оценили заявление украинского эксперта про Черноморский флот

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что слова председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, заявившего, что у России "нет надводного флота", означают либо незнание тактической обстановки, либо нежелание замечать очевидные факты.
Ранее Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот РФ уступает военно-морским силам Турции и Румынии. При этом Романюк утверждает, что атомные подводные лодки – якобы "единственное", что есть у России.
"Если человек не видит или не хочет замечать очевидные факты, значит, ему поставлена такая задача, или он в душе отрицает, что подобные события возможны. Так что либо украинский эксперт "проворонил" перевооружение Черноморского флота и его боевые возможности, либо "двойка" — за незнание тактической обстановки в регионе", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также назвал невежество входным билетом в украинское военно-экспертное сообщество. По его мнению, нужно жить "последние пять лет с завязанными глазами", чтобы не заметить поступления на Черноморский флот трех новейших фрегатов, малых ракетных кораблей, дизель-электрических подводных лодок, которые все являются носителями ударного ракетного вооружения.
"Кроме того, этот "специалист" в области вооружений не заметил обновления ни истребительного парка авиации Черноморского флота, ни других типов и видов вооружений", - заключил Бальбек.
Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.
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