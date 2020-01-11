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В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
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РИА Новости

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

16:57 11.01.2020
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CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)Аэропорт Дубая
Аэропорт Дубая
CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

"Плохие погодные условия, которые продолжаются с утра субботы, продолжают влиять на операционную деятельность Международного аэропорта Дубая. Отсрочки рейсов, скорее всего, будут наблюдаться в течение всего дня. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены в другой аэропорт (DWC) на юге Дубая", - говорится в сообщении управления в социальной сети Twitter.

Как заявила летающая из Дубая авиакомпания Emirates на своей странице в Twitter, проливные дожди стали причиной отсрочки нескольких рейсов из Дубая и в этот город. Она попросила проверять информацию о своих рейсах на сайте компании.
Пользователи соцсетей разместили видеозаписи, на которых видно, как самолеты в аэропорту Дубая стоят в воде, доходящей до их корпуса.
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