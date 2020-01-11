В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

"Плохие погодные условия, которые продолжаются с утра субботы, продолжают влиять на операционную деятельность Международного аэропорта Дубая. Отсрочки рейсов, скорее всего, будут наблюдаться в течение всего дня. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены в другой аэропорт (DWC) на юге Дубая", - говорится в сообщении управления в социальной сети Twitter.