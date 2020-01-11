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Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
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РИА Новости

Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже

16:54 11.01.2020 (обновлено: 21:12 11.01.2020)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПротестующие во время демонстрации в Париже, Франция. 11 января 2020
Протестующие во время демонстрации в Париже, Франция. 11 января 2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости. Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черной одежде и масках. На авеню Домениль они начали бросать камни, бутылки в сотрудников правоохранительных органов, те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
9 января, 21:38
В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских
Радикалы громили витрины и окна банка, переворачивали и поджигали содержимое урн. В воздух поднялись большие клубы черного дыма. На место прибыла пожарная машина. Полиция сообщила о задержании 19 человек.
Из-за вспыхнувших беспорядков мирные участники шествия вынуждены были приостановить движение.
Эта вторая в новом году манифестация против пенсионной реформы. Первая, прошедшая 9 января, также сопровождалась беспорядками.
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