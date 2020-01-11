Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже

Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черной одежде и масках. На авеню Домениль они начали бросать камни, бутылки в сотрудников правоохранительных органов, те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.