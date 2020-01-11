Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже

ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости. Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черной одежде и масках. На авеню Домениль они начали бросать камни, бутылки в сотрудников правоохранительных органов, те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.
Радикалы громили витрины и окна банка, переворачивали и поджигали содержимое урн. В воздух поднялись большие клубы черного дыма. На место прибыла пожарная машина. Полиция сообщила о задержании 19 человек.
Из-за вспыхнувших беспорядков мирные участники шествия вынуждены были приостановить движение.
Эта вторая в новом году манифестация против пенсионной реформы. Первая, прошедшая 9 января, также сопровождалась беспорядками.
Des commerces situés sur le parcours de la #manifestation #11janvier ont été dégradés par les casseurs alors que des clients se trouvaient à l'intérieur.— Préfecture de Police (@prefpolice) January 11, 2020
L'intervention rapide des #FDO a permis d'évacuer ces personnes. pic.twitter.com/098X8Ar3L6