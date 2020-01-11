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В Узбекистане создадут "индекс плова" по аналогии с "индексом Бигмака"
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РИА Новости

В Узбекистане создадут "индекс плова" по аналогии с "индексом Бигмака"

16:55 11.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУзбекский плов. Архив
Узбекский плов. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 11 янв - РИА Новости. "Индекс плова" будет разработан в Узбекистане по аналогии с "индексом Бигмака", который является неофициальным показателем определения паритета покупательской способности, сообщает в субботу пресс-служба Госкомитета по статистике республики.
"В большинстве европейских государств "индекс Бигмака" и "индекс оливье" в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее ... популярным для нашей республики будет формирование данных "индекс плова", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Госкомстат составил перечень ингредиентов для приготовления одного килограмма плова на крупных предприятиях общественного питания, расположенных во всех областных центрах страны, а также информацию об их стоимости.
По данным комитета, для определения "индекса плова" будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции плова минимум в трех предприятиях общепита в регионах, а после рассчитана стоимость 1 килограмма готового плова с учетом всех затрат. "Кроме того, будет вестись учет изменений стоимости затрат для приготовления 1 килограмма плова за определенный период времени", - добавили в Госкомстате.
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