В Узбекистане создадут "индекс плова" по аналогии с "индексом Бигмака"

ТАШКЕНТ, 11 янв - РИА Новости. "Индекс плова" будет разработан в "Индекс плова" будет разработан в Узбекистане по аналогии с "индексом Бигмака", который является неофициальным показателем определения паритета покупательской способности, сообщает в субботу пресс-служба Госкомитета по статистике республики.

"В большинстве европейских государств "индекс Бигмака" и "индекс оливье" в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее ... популярным для нашей республики будет формирование данных "индекс плова", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Госкомстат составил перечень ингредиентов для приготовления одного килограмма плова на крупных предприятиях общественного питания, расположенных во всех областных центрах страны, а также информацию об их стоимости.