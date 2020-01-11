Эксперт оценила идею введения новых отметок в школьных аттестатах

По словам Волынец, такая система оценивания будет уместна в рамках таких предметов, как изобразительное искусство, музыка и физическая культура. Она отметила, что уровень физической подготовки не должен сказываться на аттестате, а творческие предметы трудно "оценить с точки зрения качественно-количественных показателей".