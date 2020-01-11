Эксперт оценила идею введения новых отметок в школьных аттестатах

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала предложение Минпросвещения о новых отметках "зачтено" в школьном аттестате.
По словам Волынец, такая система оценивания будет уместна в рамках таких предметов, как изобразительное искусство, музыка и физическая культура. Она отметила, что уровень физической подготовки не должен сказываться на аттестате, а творческие предметы трудно "оценить с точки зрения качественно-количественных показателей".
"Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение", — сказала эксперт в комментарии RT.
Также Волынец добавила, что школьник может проявить большее старание в случае, если у него не будет страха получить плохую оценку, а также снизит уровень стресса в школе.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. Новые нормы позволят учителям ставить оценку "зачтено" по таким предметам, как музыка, ИЗО и физическая культура.
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