"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных. В интервью корреспонденту издания, который оказался в отделении, он признался, что выпил, и пожаловался на маленькую зарплату — 30 тысяч рублей, а также на плохие условия труда — в частности, на приписки "виртуальных больных" для отчетности перед страховыми компаниями.