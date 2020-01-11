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"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
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РИА Новости

"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами

16:31 11.01.2020 (обновлено: 17:05 11.01.2020)
167630
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дежурный врач травмпункта в Омске отказался принимать пациентов, потому что у него слишком низкая зарплата, сообщает портал "НГС. Новости Омск".
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных. В интервью корреспонденту издания, который оказался в отделении, он признался, что выпил, и пожаловался на маленькую зарплату — 30 тысяч рублей, а также на плохие условия труда — в частности, на приписки "виртуальных больных" для отчетности перед страховыми компаниями.

"Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться. 45 лет проработал", — сказал медик.

Он добавил, что примет только пациентов в неотложном состоянии, например с кровотечениями. Через некоторое время его сменили. Пока не приехал другой врач, больным, в том числе с переломами, помогали медсестры.
Областной Минздрав начал по этому поводу проверку.
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Здоровье - ОбществоОмскОбщество
Популярные комментарии
Молодец. Хлопнул не только дверью и от души, 90% медиков со стажем 20 лет и более с удовольствием сделали бы так же, да долги по кредитам не позволяют.
11 января, 17:59
Владимир П.
132001012
Минздрав начал проверку....Человеку 71 год. И Омск не глухая деревня. Давно надо было решить вопрос о новом враче или о повышении зарплаты. Зачем доводить врачей до крайности? Огромная нагрузка и оплата труда мигранта-дворника.
11 января, 18:36
elya.velichutina
13331006
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