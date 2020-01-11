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Деньгов надеется, что ЛНА согласится на перемирие с полуночи 12 января
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РИА Новости

Деньгов надеется, что ЛНА согласится на перемирие с полуночи 12 января

16:30 11.01.2020 (обновлено: 16:31 11.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов надеется, что командование Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара примет решение присоединиться к предложению о перемирии, это покажет, кто действительно хочет мира в североафриканской стране.
"Надеемся, что ЛНА прислушается к заявлениям России и Турции и присоединится к предложению о перемирии с завтрашнего дня. Таким образом, мы увидим, кто реально хочет мира в Ливии", - сказал Деньгов РИА Новости.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
После этого командование ЛНА распространило заявление, в котором говорится, что ЛНА приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи. В заявлении отмечается, что "усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Лев ДеньговХалифа ХафтарЛивияВ мире
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