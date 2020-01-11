Деньгов надеется, что ЛНА согласится на перемирие с полуночи 12 января

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов надеется, что командование Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара примет решение присоединиться к предложению о перемирии, это покажет, кто действительно хочет мира в североафриканской стране.

"Надеемся, что ЛНА прислушается к заявлениям России и Турции и присоединится к предложению о перемирии с завтрашнего дня. Таким образом, мы увидим, кто реально хочет мира в Ливии", - сказал Деньгов РИА Новости.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

После этого командование ЛНА распространило заявление, в котором говорится, что ЛНА приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи. В заявлении отмечается, что "усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены".