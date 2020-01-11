В Париже началась акция против пенсионной реформы

Акция протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото

Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости, Людмила Орищенко. Очередная массовая манифестация против пенсионной реформы началась в Очередная массовая манифестация против пенсионной реформы началась в Париже , передаёт корреспондент РИА Новости.

Организаторами акции выступили крупнейшие французские профсоюзы. К шествию, которое стартовало от площади Нации, присоединились и "жёлтые жилеты", которые традиционно выходят на протесты по субботам. Колонна двигается по направлению к площади Республики.

В толпе протестующих можно увидеть многочисленных адвокатов в мантиях, работников сферы образования, железнодорожников.

Способы выражения протеста становятся все разнообразнее, плакаты и растяжки красочнее, лозунги креативнее. Так, например, ряд участников акции принесли большие портреты с изображением пожилых людей разных профессий, на которых написано: спортивный тренер - 68 лет, веб-дизайнер - 85 лет, пожарный - 70 лет, курьер - 72 лет, преподаватель - 70 лет, критикуя таким образом возможное повышение пенсионного возраста.

Пятого декабря прошлого года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.