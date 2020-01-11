Хаджимба планирует обратиться к народу

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит консультации с делегациями из России, в частности с замглавы российского совбеза Рашидом Нургалиевым и делегацией из администрации Кремля, после этого он обратится к народу, сообщил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.

"У него должны состояться встречи с теми делегациями, которые приехали из России... Есть группа представителей администрации президента России, есть Нургалиев. Я не знаю, они вместе встречаются или по отдельности. По итогам этих встреч он проинформирует людей", - сообщил Аршба журналистам.

По его словам, пока не ясно, согласится ли Хаджимба уйти в отставку немедленно, как этого требует оппозиция.

"Пока ничего не могу сказать о решении его, все зависит от того, как они поговорят", - уточнил собеседник.