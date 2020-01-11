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Хаджимба планирует обратиться к народу
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РИА Новости

Хаджимба планирует обратиться к народу

16:20 11.01.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба . Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит консультации с делегациями из России, в частности с замглавы российского совбеза Рашидом Нургалиевым и делегацией из администрации Кремля, после этого он обратится к народу, сообщил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.
"У него должны состояться встречи с теми делегациями, которые приехали из России... Есть группа представителей администрации президента России, есть Нургалиев. Я не знаю, они вместе встречаются или по отдельности. По итогам этих встреч он проинформирует людей", - сообщил Аршба журналистам.
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По его словам, пока не ясно, согласится ли Хаджимба уйти в отставку немедленно, как этого требует оппозиция.
"Пока ничего не могу сказать о решении его, все зависит от того, как они поговорят", - уточнил собеседник.
Встреча Хаджимбы с жителями может состояться в филармонии в Сухуме, где сейчас президента ждут несколько десятков жителей Абхазии. "Возможно, президент придёт сюда", - сказал первый вице-премьер.
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